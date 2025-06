Homem invade garagem com carro após suspeitar de traição da esposa Câmeras de segurança registraram quando ele colidiu com outro veículo e quebrou a porta do local Balanço Geral Pará|Do R7 23/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem invadiu uma garagem com um carro por desconfiar que a esposa estava tendo um caso com o proprietário do local. Câmeras de segurança registraram quando ele colidiu com outro veículo e quebrou a porta da garagem. Na delegacia, a esposa ainda tentou assumir a culpa pela colisão. A polícia investiga o caso para entender a motivação da invasão.