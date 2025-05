Homem joga cão por cima de muro e é preso em flagrante no Pará Caso gerou revolta nas redes sociais após a divulgação do vídeo do momento

Balanço Geral Pará|Do R7 15/05/2025 - 14h45 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h45 ) twitter

