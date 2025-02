Homem pula barreira da Casa das Onze Janelas, cai no Rio Guamá e é resgatado Após sofrer fraturas, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro Balanço Geral Pará|Do R7 28/02/2025 - 17h40 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem pulou a barreira de proteção da Casa das Onze Janelas, ponto turístico em Belém (PA), e caiu no Rio Guamá. Ele sofreu fraturas, mas foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que o retirou do local com o auxílio de uma prancha e cordas.

O homem foi encaminhado ao Pronto-socorro da 14 de Março, onde não foram identificados ferimentos graves. A polícia investiga o que motivou o salto, e o rapaz já recebeu alta médica.