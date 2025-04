Homem tenta matar seu filho de 4 anos com golpes de faca Suspeito alegou que o ferimento foi acidental, mas criança relatou à equipe médica que foi atacada pelo pai Balanço Geral Pará|Do R7 02/04/2025 - 15h22 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h22 ) twitter

Um homem de 47 anos foi detido em Belém (PA), suspeito de tentar matar seu filho de quatro anos com golpes de faca. O incidente ocorreu no bairro da Condor, e a criança foi socorrida na UPA do Jurunas.

O acusado, que estaria sob efeito de drogas, alega que o ferimento foi acidental, mas a criança relatou à equipe médica que foi atacada pelo pai.

A situação gerou revolta entre os presentes, que tentaram linchar o suspeito,mas foram impedidos pela polícia.

O Conselho Tutelar está acompanhando o caso, e a criança, que sofreu ferimentos graves, foi transferida para um hospital especializado.