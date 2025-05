Homem usa pneu de bicicleta para agredir companheira e enteada Caso aconteceu no bairro Sideral, em Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 30/05/2025 - 15h54 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h54 ) twitter

Um homem foi flagrado agredindo a companheira e a enteada com um pneu de bicicleta no bairro Sideral, em Belém (PA). Câmeras de segurança registraram a agressão, que aconteceu no meio da rua durante uma discussão. Após o crime, o homem está foragido.