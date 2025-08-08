Logo R7.com
Idosa de 71 anos morre atropelada por motociclista no Jurunas, em Belém

O acidente ocorreu quando a vítima, Lindalva Silva, estava a caminho da feira para comprar espetos de churrasco

Balanço Geral Pará|Do R7

Uma idosa de 71 anos morreu após ser atropelada por um motociclista no bairro do Jurunas, em Belém (PA). O acidente ocorreu quando a vítima, Lindalva Silva, estava a caminho da feira para comprar espetos de churrasco. A família está revoltada, visto que o suspeito foi detido pela polícia, mas não foi apresentado à delegacia. O filho da idosa, Jorge, pede por justiça.

