Idosa fica desfigurada após ser agredida pelo próprio filho Crime aconteceu em Abaetetuba (PA); o agressor, aparentemente embriagado, foi preso Balanço Geral Pará|Do R7 15/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso após agredir brutalmente a própria mãe em Abaetetuba (PA). A vítima, de 72 anos, ficou completamente desfigurada e foi internada no Hospital Metropolitano. O agressor, aparentemente embriagado, tentou fugir do local do crime, mas foi surpreendido por uma viatura da Polícia Civil. Aos agentes, ele confessou ‘ter feito uma besteira’. A RECORD esteve na casa da vítima e conversou com a família sobre o ocorrido.