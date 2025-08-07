Idoso de 78 anos vive em condições precárias no bairro do Tapanã, em Belém Seu Joaquim mora sozinho no imóvel, que não possui energia elétrica e água, além de estar cheio de entulhos Balanço Geral Pará|Do R7 07/08/2025 - 16h49 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h49 ) twitter

Um idoso de 78 anos está vivendo abandonado em uma casa no bairro do Tapanã, em Belém (PA). A situação de Seu Joaquim, como é conhecido, se agravou após a morte da mãe e do filho. Ele agora mora sozinho no imóvel, que não possui energia elétrica e água, além de estar cheio de entulhos. Os vizinhos, preocupados, pedem ajuda da Secretaria de Saúde.