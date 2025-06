Ilha do Combu atrai visitantes com trilhas, gastronomia e cultura em Belém (PA) Paraíso ribeirinho oferece conexão com a natureza, tradição local e experiências únicas na Amazônia Balanço Geral Pará|Do R7 16/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h25 ) twitter

A Ilha do Combu (PA), às margens do Rio Guamá, encanta visitantes com suas tradições ribeirinhas, trilhas em meio a pés de cacau e açaí, além de artesanato local. O destino oferece uma experiência de conexão com a natureza e a cultura da região, sendo um refúgio de tranquilidade em contraste com a rotina urbana de Belém.