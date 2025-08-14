Incêndio em Ananindeua (PA) causa correria e saques
O fogo foi iniciado por um ventilador e se alastrou rapidamente, destruindo uma sapataria e uma loja de roupas
Um incêndio destruiu uma sapataria e uma loja de roupas no Conjunto PAAR, em Ananindeua (PA). O fogo, iniciado por um ventilador, se alastrou rapidamente, causando correria e saques. A polícia e os bombeiros foram acionados para controlar a situação que não deixou feridos, mas um prejuízo significativo. A perícia investigará as causas e avaliará riscos de desabamento.