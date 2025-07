Inspetor da PRF fala sobre acidente que vitimou estudantes da UFPA Victor Rustiguel confirmou que as vítimas morreram no local e que o acidente foi causado porque o caminhão invadiu a contramão Balanço Geral Pará|Do R7 16/07/2025 - 14h51 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h51 ) twitter

A RECORD conversou com Victor Rustiguel, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, sobre o grave acidente na BR-153 que resultou na morte de cinco pessoas, incluindo três estudantes da UFPA. O inspetor confirmou que as vítimas morreram no local e que o acidente foi causado porque o caminhão invadiu a contramão e colidiu com o ônibus em que os alunos estavam.