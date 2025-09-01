Jornalista denuncia ter sido agredida pelo ex-namorado em Belém Ligiane Alencar denunciou ter sido agredida pelo suspeito, que é lutador de jiu-jitsu, na noite de quinta-feira (28) Balanço Geral Pará|Do R7 01/09/2025 - 15h19 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A jornalista Ligiane Alencar denunciou ter sido agredida pelo ex-namorado na noite de quinta-feira (28), em Belém (PA). Segundo a vítima, o agressor, que é lutador de jiu-jitsu, não aceitava o fim do relacionamento. Em entrevista exclusiva ao Balanço Geral, ela detalhou as agressões físicas e psicológicas sofridas, além da dificuldade de se livrar do ciclo de violência. Apesar da denúncia, o suspeito ainda não foi preso.