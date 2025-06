Jovem com Transtorno do Espectro Autista teve 17 dentes arrancados por equipe odontológica O mesmo dentista também removeu 5 dentes de uma menina com paralisia cerebral Balanço Geral Pará|Do R7 18/06/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Dia Mundial do Orgulho Autista, uma denúncia chocante surge em Belém (PA): uma jovem autista de 19 anos teve 17 dentes extraídos sem autorização familiar. O mesmo dentista também removeu 5 dentes de uma menina com paralisia cerebral. As famílias registraram boletim de ocorrência e exigem investigação rigorosa. O profissional foi afastado e o caso está sob apuração das autoridades competentes.