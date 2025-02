Jovem conhecida como “Princesinha do Crime” é presa por tráfico de drogas Polícia encontrou maconha, cocaína e dinheiro em mochila. Suspeita já tinha passagem por tráfico Balanço Geral Pará|Do R7 22/01/2025 - 15h55 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h55 ) twitter

A Polícia Militar do 29º Batalhão, em Belém (PA), prendeu uma jovem conhecida como “Princesinha do Crime”, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma mochila com diferentes tipos de entorpecentes, como maconha e cocaína, além de dinheiro.

A jovem, que já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime, foi detida em flagrante.