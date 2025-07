Jovem de 17 anos é encontrado morto e ex-namorada é a principal suspeita Crime aconteceu em Portel, no Marajó (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 07/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h01 ) twitter

Um jovem de 17 anos foi encontrado morto em uma casa abandonada em Portel, no Marajó (PA). O adolescente estava com as mãos e pés amarrados, e tinha mais de 15 perfurações de faca pelo corpo, o que indica que ele foi torturado até a morte. A principal suspeita do crime é a ex-namorada dele, também de 17 anos, que não aceitou o término do relacionamento. Ela e um cúmplice foram detidos pela polícia.