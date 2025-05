Jovem de 17 anos morre em colisão com motociclista alcoolizado Caso aconteceu em São João de Pirabas (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 02/05/2025 - 16h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h40 ) twitter

Um jovem de 17 anos morreu em um acidente em São João de Pirabas (PA).

A vítima, identificada como Yan Gabriel, pilotava uma moto quando foi atingida por um motociclista. O acidente também deixou outro adolescente ferido, que foi socorrido.

A família de Yan relata estar indignada com a liberdade do suspeito, identificado como José, que estaria sem habilitação e visivelmente embriagado no momento do acidente.

O caso está sob investigação.