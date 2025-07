Jovem de 22 anos é baleado por suposta dívida com o tráfico em Santarém (PA) A vítima, José Rodrigo, foi encontrada ferida na porta de uma casa de festas, no bairro Aeroporto Balanço Geral Pará|Do R7 01/07/2025 - 15h22 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h23 ) twitter

Um jovem de 22 anos foi baleado em frente a uma casa de festas no bairro Aeroporto Velho, em Santarém (PA). A polícia encontrou a vítima, identificada como José Rodrigo, caída no chão, ferida por um tiro. Segundo informações, o crime teria ligação com uma dívida de drogas. José Rodrigo, que já tinha passagem por tráfico, foi socorrido. O caso está sendo investigado.