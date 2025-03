Jovem de 33 anos é morto a facadas durante o Carnaval Vítima sem antecedentes foi atacada no Bairro Nova União (PA); polícia investiga o crime Balanço Geral Pará|Do R7 05/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h29 ) twitter

Em Marituba, no Pará, um jovem de 33 anos foi tragicamente assassinado a facadas durante as festividades de Carnaval. O incidente ocorreu no Bairro Nova União, onde a polícia militar e a polícia científica já iniciaram as investigações.

O jovem não tinha antecedentes criminais, foi atacado com três golpes, principalmente na cabeça, e não resistiu aos ferimentos. A arma do crime não foi encontrada, e a Polícia Civil está em busca de mais informações sobre o caso.