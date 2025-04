Jovem denuncia o próprio pai de negligência e maus-tratos contra irmãos mais novos No vídeo, o adolescente pediu ajuda das autoridades para proteger sua família e garantir um ambiente seguro para seus irmãos, de 2 e 10 anos Balanço Geral Pará|Do R7 23/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h07 ) twitter

Um adolescente do Pará gravou um vídeo expondo a situação familiar precária em que vive com o pai e os dois irmãos mais novos.

Segundo o jovem, morador da comunidade Santa Luzia, às margens do Rio Jaburu, o pai possui vício em álcool e agride frequentemente as duas crianças, de 2 e 10 anos. No vídeo, o adolescente pediu ajuda das autoridades para proteger sua família e garantir um ambiente seguro para seus irmãos.

O caso viralizou nas redes sociais e está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. A denúncia pode levar a consequências legais para o pai, acusado de negligência e maus-tratos.