Jovem é agredido com barra de ferro dentro de academia em Ananindeua (PA) A vítima, Luiz Felipe, de 20 anos, ainda foi ameaçada de morte pelo agressor Balanço Geral Pará|Do R7 18/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem identificado como Luiz Felipe, de 20 anos, foi agredido com uma barra de ferro dentro de uma academia em Ananindeua (PA). Além de ser atacado, Luiz Felipe ainda foi ameaçado de morte pelo agressor, com quem ele já havia tido desentendimentos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. A academia cancelou a matrícula do agressor.