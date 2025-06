Jovem é baleado por PM durante briga entre torcidas organizadas Confusão aconteceu na Avenida Independência, em Ananindeua (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 26/06/2025 - 15h24 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h24 ) twitter

Uma briga entre torcidas organizadas na Avenida Independência, em Ananindeua (PA), resultou em um jovem baleado. Segundo informações, um policial militar efetuou os disparos após uma confusão no meio da rua. Imagens mostram a vítima caída no chão e o policial próximo. Os envolvidos no conflito se dispersaram rapidamente. Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.