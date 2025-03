Jovem é morto a tiros após ser associado a facção criminosa Família nega envolvimento e cobra justiça após execução de Breno Luan, de 23 anos Balanço Geral Pará|Do R7 05/03/2025 - 19h24 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte de Breno Luan, 23 anos, no Bairro da Pedreira, no Pará, expõe os riscos de acusações infundadas e a violência que atinge as comunidades. Alvejado após ser associado a uma facção criminosa em redes sociais, ele teve seu envolvimento negado pela família, que agora busca justiça.

Sua mãe expressa a dor da perda e cobra investigação rigorosa. O caso reforça a necessidade de apuração transparente e destaca as consequências trágicas de julgamentos precipitados