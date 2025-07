Jovem é morto a tiros no meio da rua após receber ligação misteriosa e sair de casa Caso aconteceu no Conjunto CDP, em Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 30/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem foi morto a tiros no meio da rua no Conjunto CDP, em Belém (PA). O crime aconteceu após Adriel da Silva, de 26 anos, receber uma ligação misteriosa e sair de casa. Ele havia sido liberado recentemente do sistema penitenciário e estava trabalhando com o pai em uma oficina mecânica. A polícia investiga o caso e busca identificar os autores dos disparos.