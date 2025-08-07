Jovem invade casa durante a madrugada e mantém mulher em cárcere privado
A vítima, que trabalha na escola em que o suspeito estudava, foi ameaçada e ferida com uma faca
Em Santa Isabel do Pará (PA), um jovem de 23 anos invadiu a casa de uma mulher durante a madrugada e a manteve em cárcere privado. A vítima, que trabalha na escola em que o suspeito estudava, foi ameaçada e ferida com uma faca. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o agressor em flagrante, que já possuía antecedentes criminais.