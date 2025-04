Jovem morto ao ser confundido com assaltante era trabalhador e pai de 2 filhos Jackson, de 25 anos, tentou intervir em um assalto, mas foi morto por um homem armado Balanço Geral Pará|Do R7 08/04/2025 - 17h16 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h16 ) twitter

O trabalhador de 25 anos que morreu ao tentar impedir um assalto, em Belém (PA), era pai de dois filhos e tinha começado em um novo emprego há menos de 3 meses.

O incidente ocorreu quando Jackson, a caminho do trabalho na Ceasa, tentou intervir ao ver uma jovem ser roubada e foi confundido com o assaltante. Ele foi baleado por um homem armado, conhecido como ‘Justiceiro do Povo’. Um mototaxista que tentou impedir o furto junto com Jackson também foi baleado.

A família de Jackson agora busca justiça pela morte do jovem.