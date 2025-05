Jovem que ostentava drogas nas redes sociais é preso em Ananindeua (PA) Suspeito foi detido com entorpecentes e levou os policiais a outro local onde mais drogas estavam escondidas Balanço Geral Pará|Do R7 16/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem foi preso no Residencial Bem Viver, no bairro Aurá, em Ananindeua (PA), por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a abordagem, o suspeito foi flagrado com entorpecentes e levou os policiais a outro local onde mais drogas estavam escondidas. O jovem, que usava redes sociais para vender drogas, não possuía antecedentes.