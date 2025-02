Justiça condena mandante e executor de duplo homicídio em mais de 40 anos de prisão José Claudio Ferreira Matos e Jarcilei Gonçalves Guedes foram responsabilizados pelo assassinato de duas mulheres em 2021 Balanço Geral Pará|Do R7 13/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h05 ) twitter

Justiça em Capitão Poço, no Pará, condenou a mais de 40 anos de prisão o mandante e o executor do duplo homicídio de duas mulheres, ocorrido em 2021.

O tribunal do júri julgou os acusados, José Claudio Ferreira Matos, como executor, e Jarcilei Gonçalves Guedes, como mandante do crime. A sentença traz alívio para as famílias das vítimas, que aguardavam justiça pelo caso.