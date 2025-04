Justiça ouve testemunhas do caso da jovem grávida morta pela ex-cunhada A Record teve acesso aos depoimentos que não estão em segredo de justiça Balanço Geral Pará|Do R7 09/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h14 ) twitter

Amanda Silva Mota é suspeita de matar a ex-namorada do irmão durante uma festa em novembro do ano passado. A vítima, Leidimar Marques da Silva, grávida de três meses, foi atingida por uma garrafa de vidro.

A Record teve acesso a trechos de depoimentos de testemunhas que estavam no local do crime quando Leidimar foi atacada – inclusive o irmão da acusada, que confirmou ter tido um breve relacionamento com a vítima e revelou, pela primeira vez, não saber se era o pai da criança.

Amanda permaneceu em silêncio durante a audiência de custódia e permanece em prisão preventiva enquanto a polícia continua as investigações sobre o caso.