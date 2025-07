Ladrão em regime semiaberto leva surra de moradores após tentar assaltar mulher Armado com um revólver calibre 38, o suspeito, Jonathan Carvalho, abordou a vítima, mas foi impedido de concluir o assalto pela população Balanço Geral Pará|Do R7 23/07/2025 - 15h26 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h26 ) twitter

Um ladrão em regime semiaberto foi espancado por moradores após tentar roubar uma mulher no bairro do Telégrafo, em Belém (PA). Armado com um revólver calibre 38, o suspeito, Jonathan Carvalho, abordou a vítima, mas foi impedido de concluir o assalto pela população. Ele já tinha passagens por tráfico e roubo. A polícia foi acionada, apreendeu a arma e recuperou os bens roubados.