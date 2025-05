Ladrão fica entalado em telhado ao tentar invadir comércio O proprietário do local, que fica em Nova Timboteua (PA), ouviu barulhos e encontrou o suspeito com metade do corpo preso Balanço Geral Pará|Do R7 26/05/2025 - 14h32 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h32 ) twitter

Em Nova Timboteua (PA), um ladrão ficou preso no telhado ao tentar invadir um comércio. O proprietário do local ouviu barulhos e encontrou o suspeito com metade do corpo entalado. A polícia foi acionada e, com ajuda de moradores, conseguiu retirá-lo. O suspeito, que já é investigado por furtos, foi levado à delegacia.