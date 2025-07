Ladrão retorna a local de furto e leva surra de moradores em Belém O suspeito, conhecido como ‘Belo’, foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma moto no dia anterior Balanço Geral Pará|Do R7 17/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h44 ) twitter

Um homem conhecido como ‘Belo’ foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma moto durante a madrugada no bairro da Pedreira, em Belém (PA). No dia seguinte, o suspeito retornou ao local do crime e foi reconhecido por moradores, que o agrediram. Ele foi levado à delegacia, mas, como já não estava mais em flagrante, foi liberado. A polícia instaurou um inquérito para investigar o caso.