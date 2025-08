Líder de facção criminosa que ordenou execuções no Pará é preso no Amazonas Wellinton Matheus, vulgo ‘Jerry’, estava foragido desde 2023 e foi capturado em Parintins (AM)

Balanço Geral Pará|Do R7 06/08/2025 - 16h43 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share