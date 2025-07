Loja de revenda de celulares roubados é descoberta em Belém No local, foram encontrados 22 aparelhos sem nota fiscal Balanço Geral Pará|Do R7 17/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h33 ) twitter

Uma loja de celulares foi interceptada no bairro do Jurunas, em Belém (PA). Após uma denúncia anônima, a polícia foi até o local e encontrou 22 aparelhos sem nota fiscal. A suspeita é de que a loja realizava receptação qualificada de celulares furtados. O proprietário do comércio foi preso.