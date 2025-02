Loja fechada e uma pessoa presa em operação contra comércio ilegal em Belém (PA) Foram apreendidas mais de cem mercadorias Balanço Geral Pará|Do R7 27/02/2025 - 17h42 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil, em parceria com a Receita Federal, realizou uma operação no centro comercial de Belém (PA) com foco no combate à pirataria e à falsificação de produtos. Durante a ação, uma pessoa foi presa e mais de cem volumes de mercadorias ilegais foram apreendidos.

A ação tem como objetivo proteger o consumidor dos riscos de produtos de baixa qualidade e alertar os comerciantes sobre as consequências do comércio ilegal.