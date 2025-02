Mãe é presa por tráfico de drogas A mulher assumiu que comercializava drogas para sustentar 4 filhos Balanço Geral Pará|Do R7 23/01/2025 - 15h44 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h44 ) twitter

O 29º Batalhão da Polícia Militar recebeu denúncia de comercialização de drogas em uma residência no Icuí (PA) e chegando no local encontraram uma mulher, mãe de 4 filhos. Ela assumiu que estava realizando tráfico para poder sustentar as crianças.

A mulher foi presa e as devidas providências serão tomadas.