Mais de 20 máquinas caça-níqueis são apreendidas em sala comercial Operação foi realizada pela Polícia Militar no bairro Umarizal, em Belém (PA), após uma denúncia de possível cárcere privado Balanço Geral Pará|Do R7 09/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h04 )

A Polícia Militar realizou uma operação no bairro Umarizal, em Belém (PA), após uma denúncia de possível cárcere privado. No local, os policiais acabaram encontrando uma sala comercial com 23 máquinas caça-níqueis. A denúncia inicial de cárcere privado não se confirmou, mas revelou um cassino ilegal. As máquinas foram apreendidas e os responsáveis foram conduzidos para a delegacia.