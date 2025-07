Maranhense é presa no Pará suspeita de tráfico internacional de drogas A suspeita confessou já ter feito transporte de drogas do Paraguai para Foz do Iguaçu Balanço Geral Pará|Do R7 25/07/2025 - 14h59 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h59 ) twitter

Uma mulher identificada como Ingrid Rocha, natural do Maranhão, foi presa em Benevides (PA) por tráfico internacional de drogas. Após denúncia anônima, a polícia localizou a suspeita, que confessou já ter feito transporte de drogas do Paraguai para Foz do Iguaçu. Considerada foragida desde 2024, Ingrid estava tentando levar uma vida normal no Pará, mas foi capturada e apresentada na delegacia local.