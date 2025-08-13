Megaoperação desmantela esquema de falsos consórcios em nove estados do Brasil
Segundo a investigação, o golpe movimentou meio bilhão de reais
Uma megaoperação da Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa especializada no golpe do ‘falso consórcio’, que deixou vítimas em nove estados brasileiros, incluindo o Pará. Segundo a investigação, o esquema movimentou meio bilhão de reais. A polícia alerta para a importância de verificar a credibilidade de empresas antes de realizar grandes pagamentos.