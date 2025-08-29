Ministro da Saúde entrega unidades odontológicas móveis em Belém Em Breves, no Marajó (PA), Alexandre Padilha também inaugurou um centro especializado em reabilitação Balanço Geral Pará|Do R7 29/08/2025 - 16h44 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h44 ) twitter

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou o Pará para inaugurar serviços de saúde. Em Breves, no Marajó, foi inaugurado um centro especializado em reabilitação para pessoas com deficiência. Já em Belém, 43 unidades odontológicas móveis foram disponibilizadas para áreas de difícil acesso. O governador Helder Barbalho destacou a importância da descentralização dos serviços de saúde.