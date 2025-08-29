Logo R7.com
Ministro da Saúde entrega unidades odontológicas móveis em Belém

Em Breves, no Marajó (PA), Alexandre Padilha também inaugurou um centro especializado em reabilitação

Balanço Geral Pará|Do R7

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou o Pará para inaugurar serviços de saúde. Em Breves, no Marajó, foi inaugurado um centro especializado em reabilitação para pessoas com deficiência. Já em Belém, 43 unidades odontológicas móveis foram disponibilizadas para áreas de difícil acesso. O governador Helder Barbalho destacou a importância da descentralização dos serviços de saúde.

