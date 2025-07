Morador salva gavião ferido por linha chilena em Belém Após ser resgatado, o animal foi encaminhado ao Bosque Rodrigues Alves para recuperação Balanço Geral Pará|Do R7 22/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um gavião foi resgatado após ser ferido por uma linha chilena em Belém (PA). O animal, que estava com uma das asas machucada, ficou sob os cuidados do morador Jairo até a chegada da Polícia Militar. O gavião foi encaminhado ao Bosque Rodrigues Alves para recuperação. Apesar do uso da linha chilena ser proibido por lei, a prática ainda é comum.