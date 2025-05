Morador tem casa invadida durante a madrugada em Ananindeua (PA) Segundo a vítima, o invasor teve acesso à residência por meio de um poste de luz recém-instalado na rua, que fica no bairro Cidade Nova Balanço Geral Pará|Do R7 12/05/2025 - 14h38 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h38 ) twitter

Um morador do bairro Cidade Nova, em Ananindeua (PA), sofreu uma tentativa de invasão durante a madrugada. O incidente aconteceu quando o homem abriu a varanda de casa e se deparou com o invasor. Segundo a vítima, o criminoso usou um poste de luz recém-instalado na rua para ter acesso à residência. O morador impediu a entrada do criminoso e registrou um boletim de ocorrência (BO).