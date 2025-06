Moradora é assaltada e ameaçada com arma na porta de casa Caso aconteceu no bairro Marambaia, em Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 17/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h39 ) twitter

Uma mulher foi violentamente assaltada ao chegar em casa no bairro Marambaia, em Belém (PA). Dois criminosos em uma moto surpreenderam a vítima e a ameaçaram com uma arma. A dupla fugiu com a bolsa da mulher, que registrou um boletim de ocorrência (BO).