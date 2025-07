Moradores denunciam ataques a tiros em condomínio no bairro do Marco, em Belém A suspeita é de que os ataques tenham relação com o término de uma moradora com um advogado que possui histórico criminal Balanço Geral Pará|Do R7 31/07/2025 - 15h27 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h27 ) twitter

Os moradores do Residencial Porta do Sol, no bairro do Marco, em Belém (PA), estão vivendo sob constante medo de disparos na porta do condomínio. Por três vezes, atiradores passaram em uma moto e atiraram contra o local. A suspeita é de que os ataques tenham relação com o término de uma moradora com um advogado que possui histórico criminal. Imagens de segurança foram entregues às autoridades.