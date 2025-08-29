Moradores sofrem com barulheira de bar no bairro de Nazaré, em Belém A situação levou os moradores a fazer um abaixo-assinado pedindo a fiscalização do local Balanço Geral Pará|Do R7 29/08/2025 - 15h35 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os moradores do bairro de Nazaré, em Belém (PA), têm sofrido há meses com o barulho de um bar. Segundo a vizinhança, o som alto e a gritaria do local impedem o sono e o descanso de todos. A situação levou os moradores a fazer um abaixo-assinado pedindo a fiscalização do local, além de boletins de ocorrência (BO). Em nota, o estabelecimento disse que o volume do som está dentro do limite.