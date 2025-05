Motociclista quebra a perna ao cair em bueiro aberto Moradores do bairro da Marambaia, em Belém (PA), relatam que o problema é antigo e que se agrava com as chuvas

Balanço Geral Pará|Do R7 13/05/2025 - 15h19 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h19 )

