Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Motociclistas ficam feridos após colisão entre três motos em Moju (PA)

Câmeras de segurança registraram o acidente, que aconteceu na rua Vereador José Franco

Balanço Geral Pará|Do R7

Um acidente grave envolvendo três motocicletas deixou feridos na rua Vereador José Franco, em Moju (PA). Câmeras de segurança registraram quando dois motociclistas colidiram e caíram no chão. O terceiro veio em seguida e também se chocou com uma das motos que estavam na pista. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.