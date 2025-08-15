Motociclistas ficam feridos após colisão entre três motos em Moju (PA) Câmeras de segurança registraram o acidente, que aconteceu na rua Vereador José Franco Balanço Geral Pará|Do R7 15/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h20 ) twitter

Um acidente grave envolvendo três motocicletas deixou feridos na rua Vereador José Franco, em Moju (PA). Câmeras de segurança registraram quando dois motociclistas colidiram e caíram no chão. O terceiro veio em seguida e também se chocou com uma das motos que estavam na pista. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.