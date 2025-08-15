Motociclistas ficam feridos após colisão entre três motos em Moju (PA)
Câmeras de segurança registraram o acidente, que aconteceu na rua Vereador José Franco
Um acidente grave envolvendo três motocicletas deixou feridos na rua Vereador José Franco, em Moju (PA). Câmeras de segurança registraram quando dois motociclistas colidiram e caíram no chão. O terceiro veio em seguida e também se chocou com uma das motos que estavam na pista. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.