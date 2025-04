Motorista bêbado atropela e arrasta motociclista por 30 metros em Castanhal (PA) Valéria Santos, uma trabalhadora recém-casada, estava a caminho do trabalho quando foi atingida e morta pelo motorista visivelmente embriagado Balanço Geral Pará|Do R7 25/04/2025 - 14h52 (Atualizado em 25/04/2025 - 14h52 ) twitter

Uma motociclista morreu após ser atropelada por um carro e arrastada por vários metros em Castanhal (PA).

Valéria Santos, uma trabalhadora recém-casada, estava a caminho do trabalho quando foi atingida pelo motorista visivelmente embriagado. As testemunhas do acidente relataram que o motorista não freou após a colisão e arrastou Valéria por 30 metros.

O suspeito foi encaminhado para a sede da PRF.