Motorista de aplicativo é preso no Pará por violentar passageiras no Amazonas
O suspeito, Marcelo Gustavo Lima, estava foragido há dois anos
Um motorista de aplicativo foi preso no Pará acusado de violentar passageiras durante corridas em Manaus (AM). O suspeito, Marcelo Gustavo Lima, estava foragido há dois anos. Ele é acusado de estupro e importunação sexual, inclusive contra uma grávida. A polícia acredita que mais vítimas do suspeito possam surgir. Caso condenado, as penas podem ultrapassar décadas.