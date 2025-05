Motorista de aplicativo é sequestrado por falso passageiro em Belém (PA) Após uma perseguição policial com troca de tiros, um dos suspeitos foi detido Balanço Geral Pará|Do R7 14/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h27 ) twitter

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror, ao ser sequestrado por criminosos disfarçados de passageiros. O incidente ocorreu quando o motorista, ao aceitar uma corrida, foi surpreendido por um assalto anunciado por um falso passageiro vestido com uniforme de supermercado. A situação se agravou com a entrada de mais dois cúmplices no veículo. A Polícia Militar, ao desconfiar do comportamento dos ocupantes do carro, iniciou uma perseguição que resultou em troca de tiros. Um dos suspeitos foi detido e levado à delegacia, enquanto os outros dois conseguiram fugir. A operação foi conduzida pelo 37º Batalhão, sob o comando da Major Érica, mostrando a importância do trabalho ostensivo na prevenção de crimes na região.