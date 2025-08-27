Logo R7.com
Motorista é abordado por bandido armado na porta de prédio em Belém

O homem, que estava com o filho, foi obrigado a baixar o vidro do carro e entregar os pertences para o criminoso

Balanço Geral Pará|Do R7

Um motorista foi assaltado por um criminoso armado na porta de um prédio comercial no Umarizal, em Belém (PA). O homem, que estava com o filho, foi obrigado a baixar o vidro do carro e entregar os pertences para o bandido. Apesar do susto, ele manteve a calma e ainda conseguiu identificar a placa da moto usada no crime. A placa foi informada para a polícia, que investiga o caso.

